„Bürgerenergiegenossenschaften im Aufwind“ und „Fairer Handel nach der Verwässerung des Lieferkettengesetzes“ – „Von München soll kein Schaden ausgehen Teil 7/2026

In der Sendung „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit“ geht es um die Rolle von Bürgerenenergiegenossenschaften bei der Energiewende und wir sprechen über den Fairen Handel nach der Entschärfung des Lieferkettengesetzes.

Als erstes stellen wir die Bürgerenergiegenossenschaft BENG vor bzw. wollen wissen, ob Bürgerenergiegenossenschaften eine signifikanten Beitrag zur Energiewende leisten können und welche Vorteil eine dezentrale Energiewende haben kann.



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Der Faire Handel in Deutschland wächst weiter: 2025 erreichte der Umsatz mit fair gehandelten Produkten einen neuen Höchstwert von 2,7 Milliarden Euro. Die politische Bilanz hingegen fällt kritischer aus, insbesondere mit Blick auf die Deregulierung des deutschen Lieferkettengesetzes und der europäischen Lieferkettenrichtlinie. Mehr dazu vom Forum Fairer Handel.