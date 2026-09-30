Ausgehen in München? Eine Kultfrage

München ist eine Metropole, die das größten Volksfest der Welt beheimatet.

Aber ist unsere Stadt auch wegen der hübschen Biergärten und gutem Essen bekannt. Das zeigt am besten die gerade erschiene 30. Ausgabe des DelikatEssen – Ausgehen in München. Eine ausführliche Beschreibung der 150 anonym getesteten Lokale von der Eckkneipe bis zur Sternegastronomie.

In der gerade erschienen 30. Ausgabe des DelikatEssen können sie auch 4 interessante Reportagen lesen:

220 Jahre Viktualienmarkt

Aperitivo-Kultur in München

ein Guide

wohin man Gäste zum Essen mitnimmt

und ein Interview mit Bierjournalistin Mareike Hasenbeck

Eine enorme Arbeit: Anonym, unabhängig, selbst bezahlt.

Wer sind die Autoren und Verantwortlichen, die seit 30 Jahren unsere Stadt schmackhafter machen. Darüber reden wir mit Matthias Supe, dem Chefredakteur der Delikatessen – Ausgehen in München und dem Fernseherjournalist beim Bayerischen Rundfunk, der dort als „Haferlgucker“ auf der Suche nach regionalen kulinarischen Besonderheiten durchkämmt nicht nur München, sondern alle Ecken Bayerns.

Das Interview führt Sadija Klepo, Beitrag zum Nachhören:

Interview mit Matthias Supe, 12:15 min

Der Film Von Scham und Geld erschien am 24. September 2026 in deutschen Kinos, Sadija Klepo fasst zusammen: