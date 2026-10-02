Die Sendling-Perspektiven 2026 umfassen acht Beiträge,

die vom 05.08.2026 bis zum 31.12.2026 im werktäglichen LORA-Magazin gesendet werden.

Diese Reihe wird durch den Bezirksausschuss 6 Sendling gefördert.

Sendling ist ein altes, traditionsreiches Stadtviertel Münchens. Dort gibt es alte, oftmals denkmalgeschützte Häuser. Viele Wohnungsgenossenschaften prägen noch immer das Wohnviertel, in dem junge Familien, Studierende, Berufstätige sowie viele Seniorinnen und Senioren leben. Es ist also bunt gemischt. Aber die Gentrifizierung macht auch vor dem Sendling keinen Halt. Mit der Sendereihe „Sendling Perspektiven“ möchten wir von Radio LORA Euch das Viertel näherbringen..

Sendling-Perspektiven – Teil 3: Großmarkthalle

Wie weiter mit der Großmarkthalle? Teil 1

Die Münchner Großmarkthalle ist marode und muss dringend renoviert oder neu gebaut werden. Nachdem Investoren, die das übernehmen sollten, aufgegeben haben, stellt sich nun die Frage: Soll sie am Standort bleiben?

Oder soll die Großmarkthalle an den Stadtrand verlegt werden, wie es der Stadtrat inzwischen plant um das riesige städtischen Grundstück für andere Zwecke zu nutzen. Wir haben mit Beschäftigten der Großmarkthalle und Anwohner*innen gesprochen. Am Anfang des Beitrag führt Roby von Gierke in die Geschichte der Großmarkthalle ein. Kräuterstände im Großmarkt, Foto privat

Magazinbeitrag vom 39.09.2026

Interview mit Roby von Gierke, Beschäftigten und Anwohner*innen der Großmarkthalle, 12:20 min

Sendling Perspektiven – Teil 2: Gentrifizierung

In dem 2. Teil der Sendereihe „Sendling Perspektiven“ geht es um Gentrifizierung. Wir sprachen mit zwei Experten:

Christian Stupka , Gründungsmitglied der Wogeno und Mitglied des Vorstand der Stiftung „Daheim im Viertel“

, Gründungsmitglied der und Mitglied des Vorstand der sowie mit dem Mieterbeirats Mitglied Philip Fickel. Unser Kollege Robi von Gierke hat auch einige Sendlinger*innen befragt. Robi von Gierke, Philip Fickel, Foto privat

Magazinbeitrag vom 19.08.2026

Robi von Gierke im Gespräch mit Philip Fickel, 13:54 min

Sendling Perspektiven – Teil 1: Die Daiserstraße im Wandel der Zeit

Beginnen möchten wir mit einer einzigen Straße, die exemplarisch für den Wandel steht. Die Daiserstraße. Sie verläuft von der Lindwurmstraße hinauf zur Wackersbergerstraße. Wir von LORA – Robi von Gierke und Martina Helbing – sind mit Leo Brux, der seit vielen Jahren diese Straße „hobbyhistorisch“ erforscht, die Daiserstraße entlanggegangen. Sendling, Daiserstraße, Foto privat

Magazinbeitrag vom 05.08.2026