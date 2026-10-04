♦ ♦ ♦ ♦ ♦ MUSIKSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet jeden 5. Donnerstag des Monats um 16 Uhr im Klangkombinat. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Freitag um 01 Uhr und um 08 Uhr und nur im Livestream am Sonntag um 00 Uhr und um 23 Uhr.

Die Sendung Roots – Rock – Reggae legt den musikalischen Fokus auf Roots Reggae, Modern Roots, Dancehall und Dub. Gespielt werden neue und alte Veröffentlichungen mit sowohl lokalem als auch globalem Bezug. Neben der Musik gibt es viel Hintergrundwissen zu den Songs und Artists, sowie Themensendungen und Interviews.

Verantwortlicher Redakteur und DJ: Joel Zambito

Kontakt für Feedback, Fragen oder Zusendung der Playlists: fivetrees.music@gmail.com