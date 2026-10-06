Fr 09.10.-Kleinkunstfunke

Wir machen einen Ausflug zum Rostoc – einem internationalen Zirkus- und Performance-Kunst Festival und sprechen anschließend mit Lukas Aue – Clown und Artist aus Bad Herrenalb und diesjähriger Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Er tritt nächste Woche Samstag (17.10.) und Sonntag (18.10.) mit seiner Show Entglitten im Pepe Dome in München auf. Wir reisen also in die Vergangenheit auf das Rostoc-Festival in Bresovice – Tschechien auf ein altes Militärgelände, um dann zurück nach München zu kehren und gemeinsam mit Performance-Künstler Lukas Aue einen Blick in die Zukunft zu werfen.