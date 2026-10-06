„Spendenladen & SecondHand“ und Neue Fachleitlinie „Klima, Umwelt und globale Verantwortung“ der Stadt München – „Von München soll kein Schaden ausgehen Teil 8/2026

In der achten Sendung „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel – Solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:



Als erstes stellen wir heute ein Ladengeschäft in Schwabing vor. „Spendenladen & SecondHand“ heißt es. Träger ist Condrobs, ein Verein der benachteiligte oder von Sucht betroffene Menschen unterstützt. Mehr darüber erfahren wir von Vanessa Cramer von Condrobs.

Kai Schäfer vom Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.

In der zweiten Hälfte der Sendung geht es um die neue Fachleitlinie „Klima, Umwelt und globale Verantwortung“ der Stadt München. Sie wurde am 17. Dezember 2025 vom Stadtrat beschlossen und soll der strategische Rahmen sein, an dem sich Stadtverwaltung und Politik orientieren. Was es damit auf sich hat, erläutert Kai Schäfer vom Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.