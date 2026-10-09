Rodeo, ein Theater, Tanz- und Performance-Festival der freien Szene in München

Alle zwei Jahre können wir beim Rodeo-Festival in München Einblicke in die dortige freie Szene gewinnen.

Dazu Luis Argauer, der Pressesprecher, Kolja Huneck, vom Duo Kolja Huneck/Luuk Brantjes, Vertreter des Neuen Zirkus zu der Inszenierung „Symbiosis“ und eine kurze Audioimpression von „Making of an animal“, eine Uraufführung der Choreografin Qindell Orton. Das Festival beginnt heute und dauert bis zum 17. 10.

https://rodeofestival.de/

ein Beitrag von Beate Stoelzel