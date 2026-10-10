Hitzeschutz fürs Westend

Das Westend wird heißer – dichte Bebauung und wenig Grün machen das Westend zu einem der heißesten Stadtteile Münchens.
Was können wir tun? Dieser Frage gehen wir bei unserem Ideen-Podium nach.
„Nach dem Sommer ist vor dem Sommer – Hitzeschutz für das Westend“
am Montag, 12.10.2026 von 19 bis 21 Uhr in der Auferstehungskirche, Gollierstr. 55
Einlass ab 18:30 Uhr
Gemeinsam mit Vertreter:innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und Anwohner:innen wollen wir darüber diskutieren, welche konkreten Maßnahmen jetzt ergriffen werden können.
Mit dabei:
- Mona Fuchs, 2. Bürgermeisterin
- Bille Stöhr, Vorsitzende des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe
- Silvia Gonzalez, Sanierungsmanagerin Quartier Parkstraße
- Irmgard Seidl, Hauseigentümerin im Westend
- und Sylvia Hladky, Projektleiterin Westendkiez
Moderation: Renate Börger, Redakteurin bei LORA München
Eine Veranstaltung der Münchner Initiative Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit LORA München
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