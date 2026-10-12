Drei deutsche und ein italienisches Museum kooperieren um die lange um Anerkennung kämpfenden Künsterlerinnen im Umfeld der blauen Reiter zu präsentieren. Es sind das Museum Wiesbaden, das Paula Moderson-Becker Museum Bremen, das Lenbachhaus München und das Museo Communale d`Arte Moderna Ascona. Am 7.10. führte der Chef des Lenbachhauses Matthias Mühling in die Idee der Kooperation ein, über die Ausstellungen selbst diskutierten die Kurator*innen Melanie Vietmeier (Lenbachhaus), Henrike Hans (Paula Moderson-Becker Museum) und Roman Zieglgänsberger (Museum Wiesbaden).
Eröffnet wird am 23. 10. in Wiesbaden, weitere Infos auf den Websites der beteiliten Museen-
Die blauen Reiterreiterinnen, eine Kooperation
Drei deutsche und ein italienisches Museum kooperieren um die lange um Anerkennung kämpfenden Künsterlerinnen im Umfeld der blauen Reiter zu präsentieren. Es sind das Museum Wiesbaden, das Paula Moderson-Becker Museum Bremen, das Lenbachhaus München und das Museo Communale d`Arte Moderna Ascona. Am 7.10. führte der Chef des Lenbachhauses Matthias Mühling in die Idee der Kooperation ein, über die Ausstellungen selbst diskutierten die Kurator*innen Melanie Vietmeier (Lenbachhaus), Henrike Hans (Paula Moderson-Becker Museum) und Roman Zieglgänsberger (Museum Wiesbaden).
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