Hitzeschutz fürs Westend

15. Oktober 2026 Bernd Alles zum Nachhören, Klimaanpassung, München 0

Das Westend wird heißer – dichte Bebauung und wenig Grün machen das Westend zu einem der heißesten Stadtteile Münchens.
Was können wir tun? Dieser Frage gingen wir bei unserem Ideen-Podium nach.

– eine Veranstaltung der Münchner Initiative Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit LORA München


„Nach dem Sommer ist vor dem Sommer – Hitzeschutz für das Westend“
vom 12.10.2026 in der Auferstehungskirche im Westend

Am Ideen-Podium diskutierten:

  • Mona Fuchs, 2. Bürgermeisterin
  • Bille Stöhr, Vorsitzende des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe
  • Silvia Gonzalez, Sanierungsmanagerin Quartier Parkstraße
  • Irmgard Seidl, Hauseigentümerin im Westend

Moderation: Renate Börger, Redakteurin bei LORA München

Die Podiumsdiskussion wird von Sylvia Hladky, Projektleiterin des Projekts Westendkiez bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit (MIN), eröffnet. Mit ihrer Einführung beginnt unsere Aufzeichnung. Ab 1:15 h kommen Bürgerinnen und Bürger aus dem Westend zu Wort: Sie stellen den Diskutierenden Fragen und bringen eigene Beiträge in die Diskussion ein.

Hitzeschutz fürs Westend. Ideen-Podium vom 12.10.2026 – Länge: 1:35:42 Std.
v.l.n.r.: Irmgard Seidl, Bille Stöhr, Moderatorin Renate Börger, Mona Fuchs, Silvia Gonzales

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