Hitzeschutz fürs Westend

Das Westend wird heißer – dichte Bebauung und wenig Grün machen das Westend zu einem der heißesten Stadtteile Münchens.
Was können wir tun? Dieser Frage gingen wir bei unserem Ideen-Podium nach.
– eine Veranstaltung der Münchner Initiative Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit LORA München
„Nach dem Sommer ist vor dem Sommer – Hitzeschutz für das Westend“
vom 12.10.2026 in der Auferstehungskirche im Westend
Am Ideen-Podium diskutierten:
- Mona Fuchs, 2. Bürgermeisterin
- Bille Stöhr, Vorsitzende des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe
- Silvia Gonzalez, Sanierungsmanagerin Quartier Parkstraße
- Irmgard Seidl, Hauseigentümerin im Westend
Moderation: Renate Börger, Redakteurin bei LORA München
Die Podiumsdiskussion wird von Sylvia Hladky, Projektleiterin des Projekts Westendkiez bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit (MIN), eröffnet. Mit ihrer Einführung beginnt unsere Aufzeichnung. Ab 1:15 h kommen Bürgerinnen und Bürger aus dem Westend zu Wort: Sie stellen den Diskutierenden Fragen und bringen eigene Beiträge in die Diskussion ein.
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