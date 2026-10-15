Das Westend wird heißer – dichte Bebauung und wenig Grün machen das Westend zu einem der heißesten Stadtteile Münchens.

Was können wir tun? Dieser Frage gingen wir bei unserem Ideen-Podium nach.

– eine Veranstaltung der Münchner Initiative Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit LORA München



„Nach dem Sommer ist vor dem Sommer – Hitzeschutz für das Westend“

vom 12.10.2026 in der Auferstehungskirche im Westend

Am Ideen-Podium diskutierten:

Mona Fuchs, 2. Bürgermeisterin

Bille Stöhr, Vorsitzende des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe

Silvia Gonzalez, Sanierungsmanagerin Quartier Parkstraße

Irmgard Seidl, Hauseigentümerin im Westend

Moderation: Renate Börger, Redakteurin bei LORA München

Die Podiumsdiskussion wird von Sylvia Hladky, Projektleiterin des Projekts Westendkiez bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit (MIN), eröffnet. Mit ihrer Einführung beginnt unsere Aufzeichnung. Ab 1:15 h kommen Bürgerinnen und Bürger aus dem Westend zu Wort: Sie stellen den Diskutierenden Fragen und bringen eigene Beiträge in die Diskussion ein.

Hitzeschutz fürs Westend. Ideen-Podium vom 12.10.2026 – Länge: 1:35:42 Std.