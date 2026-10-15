Das südliche Bahnhofsviertel ist im Wandel. Davon zeugen allein schon die vielen Baustellen sowie die fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen Büro- und Gewerbekomplexe. Droht das einzigartige multikulturelle Miteinander im Viertel durch Gentrifizierungsprozesse verloren zu gehen? Wie kann verhindert werden, dass alteingesessenes (Klein)-Gewerbe verdrängt wird, wie kann bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen werden und wie können Freiräume ohne Konsumzwang entstehen?
Darüber diskutieren wir am 1. Dezember 2026 in der Careteria mit:
Arne Lorz, Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München
Sibylle Stöhr, planungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Jennifer Becker, Thea KulturKlub, engagiert im Verein Südliches Bahnhofsviertel e.V.
Tim Yilmaz, Mariposa Boxing Club
Beate Bidjanbeg, Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Moderation: Saman Naeini, LORA München 92.4
Ort: Careteria, Goethestraße 24, 80336 München
Zeit: 01.12.2026
Beginn: 19 Uhr
Eintritt: frei
Veranstalter: LORA München 92.4
Die Veranstaltung wird gefördert vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (BA2).
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