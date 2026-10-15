Steuern – Ein Überblick

Und? Wer zahlt’s?

Eine Sendereihe von und mit Postwachstumsökonom Prof. Dr. Dr. Helge Peukert und Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 21.10.2026 um 21:00 Uhr.

Wiederholungen: Do., 22.10., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ und Livestream), Sa., 24.10., 20:00 Uhr und So., 25.10. um 11:00 Uhr (beide nur im Livestream)

Klar – ihr wisst schon Bescheid über Steuern, schließlich zahlt ihr sie bereits, seit ihr euer erstes Taschengeld bekommen habt. Ihr wisst genau, je höher die „Steuerlast“, desto weniger bleibt euch von eurem Einkommen oder eurem Vermögen. Also, je höher die Steuerentlastungen, die eine Partei euch verspricht, desto mehr bleibt euch also „cash in the dash“ – und das wiederum bedeutet ein angenehmeres Leben bzw. einen höheren Lebensstandard. Ist doch so, oder?

Nur … dass vieles damit dann zum Ärger sehr vieler Menschen gesellschaftlich im Argen liegen würde. Wie soll man auf die andere Seite des Flusses kommen, wenn niemand dafür sorgt, dass Brücken gebaut und erhalten werden? Wie sollen unsere Kinder das lernen, was sie zum Broterwerb brauchen, wenn sie Erwachsene sind? Sind wir dann etwa bereit, unser Erspartes für irre hohe Schul- und Studiengebühren auszugeben und uns zu verschulden, wie das in den USA nicht unüblich ist? Und haben wir dann das Geld zur Verfügung, das wir einmal im Monat in neue Stoßdämpfer unseres Autos investieren müssten, weil die Schlaglöcher immer mehr und größer werden? Oder wollt ihr jedesmal auf dem Weg zur Arbeit von Polizisten drangsaliert werden, die euch nur dann „ungeschoren“ durchlassen, wenn ihr einen „angemessenen Obulus“ an sie abdrückt … ohne den sie ihre Familien gar nicht durchbringen könnten, wenn der Staat sie nicht angemessen bezahlt? Alltags-Korruption im großen Stil … das ist die zwangsläufige Konsequenz, wenn Beamte nicht ausreichend bezahlt werden und/oder ein paar Privilegien bei Gesundheits- oder Altersversorgung mitbekommen.

Um seine Aufgaben der Verwaltung und Daseinsvorsorge erfüllen zu können, braucht der Staat Einnahmen und – zumal in demokratisch organisierten Gesellschaften – eine Kategorie davon sind die Steuern. Und weil sie so wichtig sind, werden wir in dieser Sendung einen Blick auf die steuerlichen Grundlagen werfen. Nun ist das deutsche Steuerrecht eines der umfangreichsten und komplexesten weltweit. Ob mit Recht, das sei dahingestellt. Immerhin hat man in Jahrzehnten versucht, damit weniger Steuerschlupflöcher zuzulassen und mehr Steuergerechtigkeit zu schaffen. Okay, zumindest bis vor ein paar Jahrzehnten. Seit den 80er Jahren, als der damalige US-Präsident Ronald Reagan den Wettlauf um die niedrigsten Ertragsteuern eröffnete, war Steuergerechtigkeit (also die „Belastung“ der Bürger*Innen proportional zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit) jedenfalls eher kein politisches Ziel von Union, FDP, GRÜNEN und SPD mehr – jedenfalls nicht, wenn man das Ergebnis ihrer jeweiligen Reformen als Maßstab ansetzt.

Über das Thema Steuergerechtigkeit werden wir sicherlich noch mal eine eigene Sendung gestalten, hier geht es mehr um einen Überblick dessen, welche Steuern es eigentlich so gibt, ihre Kategorisierungen (und warum die dann doch nicht so wichtig sind). Wir werden uns aber auch ansehen, welche Mythen vor allem FDP und Union in die Welt gesetzt haben, um ihre Klientel deutlich stärker aus der gesellschaftlichen Verantwortung herauszunehmen, als es ihr nach dem oben genannten Leistungsfähigkeitsprinzip zustünde. Selbstverständlich werden wir diese Mythen widerlegen. Und da Helge Peukert selbst mal das Fach „Steuern“ an der Universität lehrte, sind durchaus einige interessante Einblicke, von denen man im Alltag eher weniger zu hören bekommt, zu erwarten.