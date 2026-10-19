🎙️ München spricht Arabisch | ميونخ تتحدث العربية

Was verbindet Aleppo und München? Wie prägt Identität unser Leben? Und wie kann Syrien eine neue Zukunft aufbauen?

ما الذي يجمع بين حلب وميونخ؟ وكيف تؤثر الهوية في حياتنا؟ وكيف يمكن لسوريا بناء مستقبل جديد؟

Ein Gespräch mit Dr. Azad Hamuto über Heimat, Identität und den Wiederaufbau Syriens.

حوار مع الدكتور آزاد حموتو حول الوطن والهوية وإعادة إعمار سوريا.

📻 Jeden dritten Montag im Monat um 21:30 Uhr bei Radio LORA München.

📻 كل ثالث يوم اثنين من الشهر، الساعة 21:30، عبر راديو لورا ميونخ.

🎙️ Moderation: Osama Kezzo | تقديم: أسامة كزو

📝 Deutsche Zusammenfassung: Abir Alhadad | الملخص بالألمانية: عبير الحداد

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