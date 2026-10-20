Interview mit Erwin Aljukić, einer der bekanntesten Schauspieler mit Behinderung

Einzigartige Lebensgeschichte und ein ganz besonderer Blick auf eine Münchner Persönlichkeit

Am 27. Oktober eröffnet im Alfons-Hoffmann-Haus der MÜNCHENSTIFT die außergewöhnliche Ausstellung „Ich-Landschaften“.

​Entstanden ist das Projekt aus einer beeindruckenden Verbindung von Bild und Wort: Die Fotografien stammen von Armin Smailovic, während der Schauspieler und Autor Erwin Aljukić die berührenden Texte dazu verfasst hat.

​Was genau sich hinter dem Titel „Ich-Landschaften“ verbirgt und welche Geschichte die Ausstellung erzählt – darüber sprach Sadija Klepo mit Erwin Aljukić.

Erwin Aljukić wurde 1977 in Ulm als Sohn bosnischer (damals jugoslawischer) Gastarbeiter geboren. Schnell nach der Geburt wurde die so genannte Glasknochenkrankheit diagnostiziert;

Heute ist Erwin Aljukić bereits seit nun 30 Jahren einer der bekanntesten Schauspieler mit Behinderung in Deutschland, bekannt aus Film und Fernsehen, seit 2020 Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Er engagiert sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung und/oder einem Migrationshintergrund, sowie als offen bekennender homosexueller Mann in der LGBT*IQ- Community. Aljukić arbeitet heute als Dipl. Modejournalist, Schauspieler, Tänzer und Model.

Armin Smailovic ist ein deutsch-bosnischer Fotograf und Fotojournalist. Er arbeitet in den Bereichen Dokumentar – Porträt und Theaterfotografie. Er lebt in München und Sarajevo.

Die Fotoserie zeigt einen Menschen, genau so, wie er ist, objektiv und vorurteilsfrei.

Zur Neutralität der schwarz-weißen Fotos stehen die persönlichen Zitate und Gedanken diesen einen besonderen Menschen – Erwin Aljukić.

Beitrag aus Blickpunkt Balkan mit Sadija Klepo: