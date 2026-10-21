Portrait: Henry Mancini bei Gery’s + Tary’s Favourites im Oktober 2026

Im Oktober haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

nur eine Sendestunde zur Verfügung,

und daher gibt es wieder mal ein Portrait.

Wir betrachten diesmal einen Künstler, der über vier Jahrzehnte

die Welt der Musik und besonders der Filmmusik geprägt hat.

Er hat immer die passende musikalische Stimmung geschaffen,

ob für spannende Thriller oder ironisch-witzige Komödien.

Das Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites handelt diesmal

von Henry Mancini.

Also: Portrait: Henry Mancini

am Montag, 26. Oktober 2026 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

nur im Internet Livestream.

In der LoRa Mediathek kann man die Favourites

7 Tage lang nach dem Sendetermin nachhören

oder sich als mp3 runterladen.

Vorschau

Wunschbox im Dezember (kurz vor Silvester)

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 30. Dezember 2026 von 22 Uhr bis Mitternacht

die mittlerweile achtunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.



Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com .

Es darf gerne etwas Feierlaune bei den Wünschen dabei sein.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery