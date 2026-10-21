Portrait: Henry Mancini bei Gery’s + Tary’s Favourites im Oktober 2026

Im Oktober haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites
nur eine Sendestunde zur Verfügung,
und daher gibt es wieder mal ein Portrait.
Wir betrachten diesmal einen Künstler, der über vier Jahrzehnte
die Welt der Musik und besonders der Filmmusik geprägt hat.
Er hat immer die passende musikalische Stimmung geschaffen,
ob für spannende Thriller oder ironisch-witzige Komödien.
Das Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites handelt diesmal
von Henry Mancini.
Also: Portrait: Henry Mancini
am Montag, 26. Oktober 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
nur im Internet Livestream.
In der LoRa Mediathek kann man die Favourites
7 Tage lang nach dem Sendetermin nachhören
oder sich als mp3 runterladen.
Vorschau
Wunschbox im Dezember (kurz vor Silvester)
Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft
am Mittwoch, 30. Dezember 2026 von 22 Uhr bis Mitternacht
die mittlerweile achtunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.
Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com .
Es darf gerne etwas Feierlaune bei den Wünschen dabei sein.
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
Antworten