StopTime: „Das war nicht mehr nur Einschüchterung“

Erst Straßenkonzerte, dann Festnahmen und wochenlanger Arrest: Die Petersburger Band StopTime wurde mit Liedern bekannt, die in Russland zunehmend politisch brisant sind. Am 16. Oktober 2026 wurden die Sängerin Diana Loginova, bekannt als Naoko, und der Gitarrist Alexander Orlov vom russischen Justizministerium als „ausländische Agenten“ eingestuft.

In der Sendereihe „Zwischen Russland und Deutschland“ erzählen die beiden Musiker im Gespräch mit Marina Dorn, wie ihre Straßenauftritte in Sankt Petersburg zu einer Serie von Festnahmen und schließlich zur Flucht aus Russland führten.

Wie funktionieren die sogenannten „Karussell-Arreste“? Wie fühlt es sich an, nach Wochen in Haft wieder frei zu sein? Und wie geht man mit den Erinnerungen an diese Zeit um?

Darüber sprechen Diana Loginova und Alexander Orlov im Interview auf Radio LORA München.

Das Gespräch ist auf Russisch, mit kurzen deutschen Zusammenfassungen. Aus rechtlichen Gründen mussten die Musikstücke hier auf der Website entfernt werden.