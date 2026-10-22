Gegensprechanlage

Gesundheitssystem in der Krise

Mittwoch, 28. Oktober 2026, 21:00 Uhr

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In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung abgezeichnet, dass das Gesundheitssystem in Deutschland im Vergleich zu früher möglicherweise immer deutlicher zu wünschen übrig lässt. Gut, das ist wohl „Gejammer auf hohem Niveau“, denn Deutschland gehört bei den Gesundheitsausgaben zur internationalen Spitzengruppe und bietet seiner Bevölkerung vergleichsweise guten Zugang zur medizinischen Versorgung. Andere wohlhabende Länder, etwa Australien und die Niederlande, erzielen bei wichtigen Qualitätsindikatoren jedoch günstigere Ergebnisse – bei gleichzeitig erheblich niedrigeren Pro-Kopf-Ausgaben (Quelle: OECD-Daten von Health at a Glance 2025).

Die Punkte, an denen man eine Verschlechterung des Gesundheitssystems festmachen könnte, wären beispielsweise

Die Krankenhausdichte und damit die Geschwindigkeit, mit der insbesondere Notfallpatienten behandelt werden können. Während 2015 noch 1.956 Krankenhäuser in Deutschland gab, waren es 2025 nur mehr 1.807, was einem Rückgang von fast 10% entspricht (Quelle: Destatis).

Immer häufiger werden Patient*Innen mit Lieferengpässen, teils bei lebenswichtigen Präparaten konfrontiert, darunter Psychopharmaka oder Antibiotika.

In anderen Bereichen scheint es durchaus Verbesserungen zu geben, so hat sich die Zahl der Beschäftigten in Krankenhäusern von 2015 bis 2024 um satte 22,3% erhöht, die Zahl der Krankenhaus-Ärzte um beinahe 20% (Quelle: Destatis). Gleichwohl klagen Beschäftigte im Gesundheitswesen immer häufiger über Überlastungen und Burn-outs, Betten können nicht belegt werden, weil die Betreuung durch Pflegepersonal nicht sichergestellt ist.

Gleichzeitig sind die Kosten des Gesundheitswesens geradezu explodiert, um immerhin 65% seit 2015 (Quelle: VdEK) … und die Geschwindigkeit, mit der die Gesundheit teurer wird, steigt insbesondere seit 2023 deutlich an. Und während im ersten Halbjahr 2026 die Ausgaben der GKVs um 7,1% gestiegen sind, konnten sie (ohne Zusatzbeiträge) nur eine Einnahmensteigerung von 4,1% realisieren,

Die Politik steht also unter Handlungsdruck, denn die Reserven der GKVs haben sich in den letzten Jahren deutlich reduziert. Auf tritt: Bundeskanzler Merz mit der Gesundheitsreform, die in Teilen bereits in Kraft getreten ist, während andere Teile noch im Gesetzgebungsprozess harren. Wie werden diese Reformen sich auf die Beteiligten am Gesundheitssystem, also beispielsweise Patient*Innen, Ärzt*Innen, Betreiber von Gesundheitseinrichtungen, Krankenkassen etc. auswirken und … wollen wir diese Konsequenzen als Gesellschaft wirklich?

Zu diesen Fragen diskutieren im LORA-Studio der stellvertretende Bundessprecher der Partei „die Linke“, MdB Ates Gürpinar, Oberarzt der München Klinik, Dr. Peter Hoffmann und für die Patient*Innen-Perspektive Carola Sraier von der Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen.