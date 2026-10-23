25 Jahre EineWeltHaus München – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ Teil 9/2026

In der neunten Sendung „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel – Solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit“ geht es um das Münchner EineWeltHaus.

Das internationale Begegnungszentrum hat am 10. Oktober 2026 unter dem Motto „In Frieden leben, Vielfalt feiern!“ sein 25-jähriges Bestehen begangen. Für viele ein Grund zum Feiern. Wir waren vor Ort und haben mit Gründer*innen, Vorständen und Vertreter*innen von Nutzergruppen wie dem Nord-Süd-Forum, der Aktionsgruppe Indianer & Menschenrechte, der IG Metall, dem Münchner Friedensbündnis und vielen anderen gesprochen.