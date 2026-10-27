Wie wichtig ist Denkmalschutz bei Bau- und Renovierungsvorhaben?

Angesichts des Wohnungsmangels und explodierenden Mieten soll immer häufiger zügig und viel gebaut werden. Da ist auch die Stadtverwaltung manchmal angehalten, schnelle Entscheidungen zu treffen. Der eine oder andere erhaltenswerte Baum wird mitunter voreilig gefällt. Und mit der Größe der geplanten Bauvorhaben wird hier und da auch manchmal über ein maßvolles Ziel hinausgeschossen.

Doch welche Rolle spielt der Denkmalschutz? Wie wichtig ist er bei der Beurteilung von Bau- und Sanierungsvorhaben?

Wir sprachen mit Karin Nobs vom Denkmalnetz Bayern, eine anerkannte Umweltvereinigung. Dabei geht sie auch auf die aktuelle Situation des geplanten Teilabrisses im Genossenschaftsblock in der Fall-/Zechstraße ein.

Als Erstes wollten wir von ihr wissen, was das Denkmalnetz Bayern eigentlich ist und welche Aufgaben es übernimmt.

Magazinbeitrag vom 21.10.2026