Lernen für’s Leben – Bildung für nachhaltige Entwicklung

24. Sendung des Klimafunks vom 29.10.2026 –

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) leitet sich aus den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN ab. Wie München dieses Ziel umsetzt, darüber haben wir mit verschiedenen AkteurInnen gesprochen. Für den Schulbereich klären Daniela Nees und Julia Brummer vom Landeskind für Vogel- und Naturschutz (LBV) über das Projekt „Umweltschule in Europa“ auf.

Ein spielerischen Ansatz für nachhaltige Bildung kommt aus Frankreich: von dort erobert ein Lernspiel die Welt, das Klimapuzzle.

Den strategischen Aspekt von BNE hat uns Lila Schulz von der Fachstelle BNE der Landeshauptstadt München näher gebracht.

https://www.freie-radios.net/145466

Wer mehr zu den Aktivitäten der Stadt München im Bereich BNE erfahren will: gute Einstiegspunkte sind

https://bne.muenchen.de

https://www.instagram.com/muenchen_lernt_nachhaltigkeit