Westend-Perspektiven 2026 – Teil 1

Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein haben wir in loser Folge Menschen aus dem Westend zu ihrem Stadtteil interviewt. Dabei ging es um die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Senioren, um das vielfältige migrantische Leben sowie um Fragen der Mobilität und Begrünung.

Im ersten Teil unserer Sendereihe stehen Kinder und Jugendliche, Bildung und das Zusammenleben im vielfältigen Westend im Mittelpunkt.

Wir besuchten eine Jugendversammlung und waren zu Gast im Jugend- und Kulturzentrum IG Feuerwache in der Ganghoferstraße sowie im Multikulturellen Jugendzentrum am Georg-Freundorfer-Platz. Welche Anliegen haben junge Menschen im Viertel? Und wo finden sie Raum für Begegnung, Freizeit und eigene Ideen?

Was genau macht eigentlich ein Bildungslokal? Dieser Frage gingen wir in der Einrichtung an der Ecke Westend- und Ligsalzstraße nach. Träger ist das Pädagogische Institut des Referats für Bildung und Sport.

Die Vielfalt der Kulturen und Sprachen prägen das Westend. Im Griechischen Haus besuchten wir das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit und sprachen mit Christina Chatziparasidou, Beauftragte für Migration und Integration im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe.

Ebenfalls im Griechischen Haus angesiedelt sind das Projekt „Kulturelle Diversität“ und der Stadtteiltreff „Café Philoxenos“. Hier sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Westends willkommen – unabhängig von ihrer Herkunft.

Hören Sie rein und entdecken Sie das Westend aus unterschiedlichen Perspektiven!