Das südliche Bahnhofsviertel ist im Wandel. Davon zeugen allein schon die vielen Baustellen sowie die fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen Büro- und Gewerbekomplexe. Droht das einzigartige multikulturelle Miteinander im Viertel durch Gentrifizierungsprozesse verloren zu gehen? Wie kann verhindert werden, dass alteingesessenes (Klein)-Gewerbe verdrängt wird, wie kann bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen werden und wie können Freiräume ohne Konsumzwang entstehen?

Darüber diskutieren wir am 1. Dezember 2026 in der Careteria mit:



Arne Lorz, Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München



Sibylle Stöhr, planungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste im Münchner Stadtrat



Jennifer Becker, Thea KulturKlub, engagiert im Verein Südliches Bahnhofsviertel e.V.



Tim Yilmaz, Mariposa Boxing Club



Beate Bidjanbeg, Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt



Moderation: Saman Naeini, LORA München 92.4



Ort: Careteria, Goethestraße 24, 80336 München

Zeit: 01.12.2026

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: frei

Veranstalter: LORA München 92.4



Die Veranstaltung wird gefördert vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (BA2).