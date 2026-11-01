LORA-Podiumsdiskussion am 1. Dezember: Zukunft Südliches Bahnhofsviertel – Welche Weichen müssen wir heute für ein lebenswertes Quartier von morgen stellen?

1. November 2026 Nick Ankündigungen und Veranstaltungstipps, Kultur & Bildung, München, Wirtschaft und Soziales 0

Das südliche Bahnhofsviertel ist im Wandel. Davon zeugen allein schon die vielen Baustellen sowie die fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen Büro- und Gewerbekomplexe. Droht das einzigartige multikulturelle Miteinander im Viertel durch Gentrifizierungsprozesse verloren zu gehen? Wie kann verhindert werden, dass alteingesessenes (Klein)-Gewerbe verdrängt wird, wie kann bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen werden und wie können Freiräume ohne Konsumzwang entstehen?

Darüber diskutieren wir am 1. Dezember 2026 in der Careteria mit:

Arne Lorz, Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München

Sibylle Stöhr, planungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste im Münchner Stadtrat

Jennifer Becker, Thea KulturKlub, engagiert im Verein Südliches Bahnhofsviertel e.V.

Tim Yilmaz, Mariposa Boxing Club

Beate Bidjanbeg, Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Moderation: Saman Naeini, LORA München 92.4

Ort: Careteria, Goethestraße 24, 80336 München 
Zeit: 01.12.2026
Beginn: 19 Uhr
Eintritt: frei
Veranstalter: LORA München 92.4

Die Veranstaltung wird gefördert vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (BA2).

Paul-Heyse-Straße, Ecke Schwanthalerstraße mit Blick auf Baustelle des Bürokomplexes „The Verse“

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