25 Jahre ver.di Frauen on Air

Im Oktober 2026 feierten die ver.di Frauen München mit einer

zweistündigen Sondersendung ihr 25-jähriges Radiojubiläum

Im November 2001 gingen die ver.di Frauen München erstmals auf Sendung. Von Beginn an standen aktuelle gewerkschaftliche Themen und kritische Beiträge zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen im Mittelpunkt. Zum Jubiläum waren zahlreiche Interviewpartnerinnen und ehemalige Redakteurinnen live im Studio zu Gast. Gemeinsam wurde gefeiert, auf 25 Jahre Radiogeschichte zurückgeblickt und ein Ausblick auf die Zukunft gewagt.

Dabei ging und geht es um Frauen in ihren vielfältigen Rollen und Lebensbereichen:

als Arbeitnehmerinnen,

als Betriebs- und Personalrätinnen,

als Bewohnerinnen Münchens

als politisch handelnde Personen im beruflichen, öffentlichen und privaten Leben.

Gruppenbild: Es wird gefeiert, Foto: privat

Das erwartete die Hörerinnen und Hörer in den nächsten zwei Stunden:

Wie alles begann: Bettina Messinger und Martina Helbing berichteten über die Anfänge der Sendung. Harald Will gab Einblicke in die Ausbildung.

Bettina Messinger und Martina Helbing berichteten über die Anfänge der Sendung. Harald Will gab Einblicke in die Ausbildung. Frauen in der Gewerkschaft: Ein Gesprächsblock mit den Gewerkschaftssekretärinnen Luise Klemens, Claudia Weber und Katharina Wagner, die bereits nebenan mitfeierten.

Ein Gesprächsblock mit den Gewerkschaftssekretärinnen Luise Klemens, Claudia Weber und Katharina Wagner, die bereits nebenan mitfeierten. Themen, die bleiben: Ein Rückblick auf Themen, die die Sendungen über all die Jahre begleitet haben – der 8. März, Tarifrunden und vieles mehr. Im Studio waren zahlreiche Kolleginnen zu Gast, die in den vergangenen Jahren immer wieder Gesprächspartnerinnen waren.

Ein Rückblick auf Themen, die die Sendungen über all die Jahre begleitet haben – der 8. März, Tarifrunden und vieles mehr. Im Studio waren zahlreiche Kolleginnen zu Gast, die in den vergangenen Jahren immer wieder Gesprächspartnerinnen waren. Besondere Sendungsmomente: Zum Abschluss ging es um besondere Erlebnisse und Erinnerungen aus 25 Jahren Radiogeschichte. Denn jede hat ihre ganz persönlichen Highlights im Gedächtnis.

Beiträge zum Nachhören:

1. Stunde:

1. Stunde ver.di Frauen 25 Jahre, 55:08 min



2. Stunde: