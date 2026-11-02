Ein Gespräch von Chris vom Freien Radio für Stuttgart mit Beate und Felicitas von Radio LORA München

Abseits von Workshops und Plenums gab es an diesem Wochenende bei der Zukunftswerkstatt Community Media, dem jährlichem Kongress des Bundes der Freien Radios in Stuttgart, viele Gelegenheiten zu persönlichen Gesprächen, eines davon kann hier nachgehört werden.

Beitrag von Chris, Felicitas und Beate

Eine Zusamenfassung der Podiumsdiskussion am 29.10., mit der der Kongress eröffnet wurde: Thema

„Freie Medien als Teil der Demokratiebildung“, die Rolle der Freien Medien, Medienkompetenzvermittlung und demokratische Bildungsperspektiven

kann am Mittwoch, den 4.11. ab 17 Uhr auf UKW 92,4 angehört werden.