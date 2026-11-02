Die Reihe „In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs“ umfasst acht Beiträge, die von Mitte Oktober bis Ende November 2026 in lockerer Reihenfolge im Rahmen des LORA Magazins (Mo-Fr von 18 bis 19 Uhr) gesendet werden.

Diese Reihe wird durch den Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg gefördert.

Die Sendereihe möchte den Hörerinnen und Hörern einen Einblick geben in einen Bezirk Münchens, in dem mittlerweile über 100.000 Menschen leben, und der der drittgrößte Bezirk in München ist. In Neuhausen-Nymphenburg wird Vielfalt gelebt, und was es da so alles gibt, und wer oder was da alles dazugehört, das wollen die Beiträge der Reihe „In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs“ aufzeigen.

Hinweis: Diese Seite ändert sich und wächst mit den hinzukommenden Beiträgen.

In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 2: Aktuelles

Wie leben die vielen Menschen miteinander, was gibt es alles in Neuhausen-Nymphenburg. Wo liegen aktuelle Probleme, was läuft gut, was kommt als Nächstes auf uns zu? An wen kann man sich wenden, wenn man Probleme hat?

Antworten darauf gibt uns Leonie Lobinger, sie ist die Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg (BA9).

Aktuelles zu Neuhausen-Nymphenburg mit Leonie Lobinger, Vorsitzende des Bezirksausschuss, 16:02 min

In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 1: Geschichtlicher Überblick

Seit wann ungefähr gibt es schon Neuhausen, Nymphenburg oder Gern? Und was ist da alles passiert? Einen kleinen geschichtlichen Überblick gibt uns Franz Schröther von der Geschichtswerkstatt Neuhausen e.V. Er ist in Neuhausen aufgewachsen, hat hier gearbeitet und gelebt und kennt daher so manche Hintergrund-Geschichte aus Neuhausen, Nymphenburg und Gern.

Geschichtlicher Überblick mit Franz Schröther, 13:06 min

Großwirt in Neuhausen einst und jetzt.

Quelle: Geschichtswerkstatt Neuhausen und Photo privat