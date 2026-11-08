Fr 13.11. -Kleinkunstfunke

Am Freitag, den 13.11. hört ihr eine vorproduzierte Aufnahme, die schon am Dienstagabend, den 20.10. entstanden ist. Bei mir im Studio zu Gast waren Benny und Paul aus dem Münchner Osten. Sie haben dieses Jahr angefangen mit Synthesizer und Beatmachine aufzulegen und sind seit ein paar Wochen unter dem Namen TonSalat auf Social Media und Youtube unterwegs. Am 20.10. haben sie im LORA Studio für euch performt. Bevor wir reinstarten in ihren Sound, lassen wir uns kurz von ihnen mitnehmen in die Entstehung des Projekts.