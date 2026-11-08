Was Hunger mit Kriegen und Konflikten zu tun hat

Am 14. Oktober 2026 hat die Welthungerhilfe auf einer Pressekonferenz den Welthunger-Index 2026 vorgestellt. Aus dem Bericht geht hervor, dass der weltweite Hunger wieder zunimmt. Wichtigste Forderung der Welthungerhilfe ist, dass Ernährungssicherheit Teil der Sicherheitspolitik werden müsse.

Nach fast zwei Jahrzehnten deutlicher Fortschritte hat der weltweite Hunger seit 2018 wieder zugenommen. In 32 Ländern hat sich die Hungersituation verschlechtert. 57 Länder werden beim bisherigen Tempo bis 2030 nicht einmal ein niedriges Hungerniveau erreichen. Kriege und bewaffnete Konflikte, die Folgen der Klimakrise und wirtschaftliche Krisen verstärken sich gegenseitig. Darauf weist der am 14. Oktober veröffentliche 21. Welthunger-Index hin, den die Welthungerhilfe gemeinsam mit dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Universität Bochum und der Schweizer Organisation Helvetas herausgegeben hat. Bericht zeigt deutlich Zusammenhang zwischen Hunger und Sicherheit.

Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe, fasst auf einer Pressekonferenz die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Als nächstes erläutert Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, die Komplexität des Themas Hunger und wie im Welthungerindex Hunger gemessen wird.

Eigentlich sollte es allen klar sein: Wer heute bei der Überwindung des Hungers und der Krisenvorsorge spart, riskiert morgen noch größere humanitäre Katastrophen und weitere Instabilität.