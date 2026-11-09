Die Reihe „In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs“ umfasst acht Beiträge, die von Mitte Oktober bis Ende November 2026 in lockerer Reihenfolge im Rahmen des LORA Magazins (Mo-Fr von 18 bis 19 Uhr) gesendet werden.

Diese Reihe wird durch den Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg gefördert.

Die Sendereihe möchte den Hörerinnen und Hörern einen Einblick geben in einen Bezirk Münchens, in dem mittlerweile über 100.000 Menschen leben, und der der drittgrößte Bezirk in München ist. In Neuhausen-Nymphenburg wird Vielfalt gelebt, und was es da so alles gibt, und wer oder was da alles dazugehört, das wollen die Beiträge der Reihe „In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs“ aufzeigen.

Hinweis: Diese Seite ändert sich und wächst mit den hinzukommenden Beiträgen.

In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 5: Deutschlands erste Kriminalbühne

Das Blutenburg – Theater in der Blutenburgstraße 35 in Neuhausen wurde 1983 eröffnet und ist Deutschlands erste Kriminalbühne.

Dort werden ausschließlich Kriminalstücke gespielt. Was einem im Theater erwartet, was zum Alltag im Theater dazugehört, wie man die Corona-Krise überstanden hat, und ein wenig zur Vorgeschichte des Theaterhauses, das erzählt uns Melanie Kisslinger. Sie leitet seit Oktober 2023 das Blutenburg – Theater, ist aber schon seit mehr als 20 Jahren dort aktiv dabei.

Was sich im Theater so alles abspielt, erzählt uns Melanie Kisslinger, die Leiterin des Blutenburg – Theaters, 12:28 min

Deutschlands erste Kriminalbühne in der Blutenburgstraße 35 in Neuhausen (Photo privat)

In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 4: Zweitältestes Kino in München

Das Neue Maxim Kino in der Landshuter Allee 33 in Neuhausen ist nach den Museum Lichtspielen das zweitälteste Kino in München. Hier laufen zwar nicht unbedingt die „Blockbuster“ – Filme, sondern … ja was es da alles Kulturelles und Informatives zu sehen und hören gibt, erzählt uns Natalie Papapetrou, die Leiterin des Filmtheaters Neues Maxim.

Was das Neue Maxim Kino alles an Kulturellem und Informativem bietet, erzählt Natalie Papapetrou, die Leiterin des Filmtheaters, 8:11 min

Münchens zweitältestes Kino (Ersteröffnung 1912) in der Landshuter Allee 33 in Neuhausen (Photo privat)

In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 3: Kulturelles

In dieser Folge geht es um die kulturelle Vielfalt, die im Bezirk Nymphenburg-Neuhausen angeboten wird.

Was für Möglichkeiten hat man denn hier, wenn man sich vergnügen will oder wenn man kulturelle Unterhaltung sucht?

Welche Einrichtungen gibt es hier für die Besucher, welche für die Künstler selber?

Antworten darauf gibt uns Anna Lena Mühlhäuser, sie ist zweite stellvertretende Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg (BA9) Mitglied im Unterausschuss Kultur und Vereinsbeauftragte im Bezirk. .

Kulturelles aus Neuhausen-Nymphenburg mit Anna Lena Mühlhäuser, 2.stv. Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg (BA9), 13;37 min

(Das Bild zum Teil 3 ist das Titelfoto)

In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 2: Aktuelles

Wie leben die vielen Menschen miteinander, was gibt es alles in Neuhausen-Nymphenburg. Wo liegen aktuelle Probleme, was läuft gut, was kommt als Nächstes auf uns zu? An wen kann man sich wenden, wenn man Probleme hat?

Antworten darauf gibt uns Leonie Lobinger, sie ist die Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg (BA9).

Aktuelles zu Neuhausen-Nymphenburg mit Leonie Lobinger, Vorsitzende des Bezirksausschuss, 16:02 min

Aktuelles Treiben im Zentrum von Neuhausen-Nymphenburg

Kiosk in der Nymphenburger Straße 200 und Gaststätte Zum Jagdschlössl am Rotkreuzplatz (Photo privat)

In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 1: Geschichtlicher Überblick

Seit wann ungefähr gibt es schon Neuhausen, Nymphenburg oder Gern? Und was ist da alles passiert? Einen kleinen geschichtlichen Überblick gibt uns Franz Schröther von der Geschichtswerkstatt Neuhausen e.V. Er ist in Neuhausen aufgewachsen, hat hier gearbeitet und gelebt und kennt daher so manche Hintergrund-Geschichte aus Neuhausen, Nymphenburg und Gern.

Geschichtlicher Überblick mit Franz Schröther, 13:06 min

Großwirt in Neuhausen einst und jetzt.

Quelle: Geschichtswerkstatt Neuhausen und Photo privat