Neue Sendung am LORA-KULTUR-Freitag



Foto: Simon Tolle

„Auf chillig“ ist das neue Format am LORA-Kultur-Freitag. In der Auftaktsendung war Rainer Langhans, die Ikone der 68er und Mitgründer der Kommune 1, war zu Gast im LORA-Studio. Im Interview mit Moderator John Pommes sprach der 86-Jährige über seine Meinung zu den aktuellen Schüler- und Studentenprotesten in Deutschland, über seine Prostatakrebs-Erkrankung und darüber, wie er gern sterben möchte. Er sprach über den Frieden mit Uschi Obermaier, dem Fotomodell und der Sex-Ikone der 68er- und der Hippie-Bewegung, mit der er in den 60er-Jahren durch die Kommune 1 ein Paar war. Und er sprach darüber, dass Jimi Hendrix der bessere Liebhaber gewesen sei als er.

Das Interview mit Rainer Langhans: