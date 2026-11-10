Radikale Ideen für die COP31 in Antalya

LORA München stellt Ideen vor, die mit der nötigen Radikalität auf Klimawandel und Artensterben antworten könnten. Ökosozialismus, Rechte für die Natur, Mäßigung und Fülle stehen im Zentrum.
– von und mit Ramona Roesch und Renate Börger
LORA München stellt Ideen vor, die mit der nötigen Radikalität auf Klimawandel und Artensterben antworten könnten. Ökosozialismus, Rechte für die Natur, Mäßigung und Fülle stehen im Zentrum.
– von und mit Ramona Roesch und Renate Börger
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