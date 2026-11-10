Radikale Ideen für die COP31 in Antalya

10. November 2026 Bernd Alles zum Nachhören, Erde und Zerstörung, International, Klimaanpassung, Wissenschaft 0

LORA München stellt Ideen vor, die mit der nötigen Radikalität auf Klimawandel und Artensterben antworten könnten. Ökosozialismus, Rechte für die Natur, Mäßigung und Fülle stehen im Zentrum.

von und mit Ramona Roesch und Renate Börger

Sendung „Radikale Ideen für die COP31“ vom 09.11.2026 – Länge: 56:52 Min.

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