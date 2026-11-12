 Für eine harmonische Stadt

Am 3. November 2026 wurde Denjen Pauljevic mit dem Schwabinger Kunstpreis für Literatur ausgezeichnet. Eine schöne und verdiente Anerkennung für einen Autor, der sich seit vielen Jahren mit Fragen von Identität, Zugehörigkeit, Migration und gesellschaftlichem Zusammenleben beschäftigt.

Seine eigene Lebensgeschichte, seine Erfahrungen mit Migration und Zugehörigkeit, aber auch die Beobachtungen unserer Gesellschaft spiegeln sich in seinen Büchern und Theaterstücken wider.

Er erzählt persönliche Geschichten, die zugleich weit über das Individuelle hinausgehen und uns mit grundsätzlichen Fragen unseres Zusammenlebens konfrontieren.

Mit Denien reden wir über seine Literatur und persönliche Erfahrungen, über Migration und gesellschaftliche Spaltung – und vor allem darüber, wie wir München zu einer gerechteren, solidarischeren und harmonischeren Stadt für alle machen können.

Der Beitrag ist aus der Serie Portal Migration, das Interview führt Sadija Klepo: