Josef Rödl, ein junger Mann aus der Oberpfalz erobert die Filmwelt

Ein Gespräch mit Josef Rödl, der es, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, an die Filmhochschule München schaffte und mit seinem ersten abendfüllenden Film „ALBERT – WARUM?“ großen internationalen Erfolg hatte.

Josef Rödl gibt hier auch Einblicke in sein Standing als Regisseur, ebenso wie über seine Tätigkeit als Hochschulprof. wieder an der Filmhochschule München.

Eine Biografie, die weit über sein persönliche Schicksal hinausweist.

Das Münchner Filmmuseum zeigt vom 12.11. bis zum 15.12. eine Retrospektive mit Kinofilmen von Josef Rödl, Infos dazu auf der Website des Filmuseums