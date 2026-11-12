Neuwahl für den Münchner Migrationsbeirat am 22. November 2026

Junge Leute übernehmen die Verantwortung

München ist eine Stadt der Vielfalt – doch echte Mitbestimmung beginnt dort, wo Menschen aktiv Verantwortung übernehmen. Einer, der diesen Weg geht, ist Anes Hasanbegovic. Er kandidiert für den Münchner Migrationsbeirat und möchte die Interessen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte hörbar machen.

Im Lora Gespräch gibt er Einblicke in seine Motivation und seine Vision für eine solidarische Stadtgesellschaft.

Die Anmoderation erfolgt zweisprachig.

Der Beitrag ist aus der Serie Portal Migration, das Interview führt Sadija Klepo: