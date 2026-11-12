Und? Wer zahlt’s?

Eine Sendereihe von und mit Postwachstumsökonom Prof. Dr. Dr. Helge Peukert und Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 18.11.2026 um 21:00 Uhr.

Wiederholungen: Do., 19.11., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ und Livestream), Sa., 21.11., 20:00 Uhr und So., 22.11. um 11:00 Uhr (beide nur im Livestream)

Norbert Blüm (CDU) bei einer Bundestagsrede am 10.10.1997

Norbert Blüm, (c) Bundesarchiv, B 145 Bild-F073617-0027 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA 3.0

„Die Rente ist sicher!“ – seit dem Bundestagswahlkampf 1986 wiederholte der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert „Nobby“ Blüm (CDU) diesen Slogan rauf und runter.

Nun, 40 Jahre später … wie sieht die Realität aus?

Das Rentenniveau ist mit im Schnitt 48% auf einem historischen Tiefststand angelangt

Wir haben in Deutschland aufgrund des demografischen Wandels eine sogenannte Alterspyramide, viele Alte auf der einen Seite und vergleichsweise wenige Junge auf der anderen. Gerät das Solidarsystem „Generationenvertrag“ dadurch aus dem Gleichgewicht?

Das Wirtschaftswachstum liegt darnieder und unser Bundeskanzler verkündet lauthals, dass unsere Volkswirtschaft sich diesen Sozialstaat – einschließlich des Rentensystems – bei dem, „was geleistet wird“, nicht mehr länger leisten könne (Anmerkung: eine nach wie vor horrende Umverteilung von unten nach oben können wir uns aber scheinbar ganz gut leisten)

Unser Rentensystem ist ausschließlich gekoppelt an den Faktor Arbeit … und bislang noch nicht einmal darauf konsequent. Einige Berufsgruppen haben ihre eigenen Rentenkassen, Selbständige müssen sich bislang nur unter bestimmten Voraussetzungen rentenversichern, Beamte und Politiker*Innen sind ganz ausgenommen. Immerhin: in diese bisher rigide Struktur kommt nun etwas Bewegung. Aber: Anders als beispielsweise in der Schweiz werden bei uns Einkünfte aus Kapitalbesitz (Vermietung/Verpachtung, Kapitalvermögen etc.) nach wie vor nicht zu Rentenbeiträgen herangezogen

Die Beitragsbemessungsgrenze legt eine Obergrenze für die maximale Rentenbeitragshöhe fest, die jemand zu entrichten hat. Auch hier zeigt die Schweiz, wie Solidarität wirklich geht, denn dort gibt es keine solche Grenze

Die Alterssicherungskommission hat zwar einige sinnvolle Verbesserungsvorschläge vorgelegt, aber der große Wurf war es wohl noch nicht, war das Ziel doch nicht etwa eine Verbesserung der Situation für ältere Leute oder gar die Überwindung der Altersarmut, sondern nur, dass das System nicht noch weiter erodiert. Ein noch bescheidenerer Ansatz ist kaum denkbar.

Ein Bestandteil des Rentenkonzepts ist auch eine zusätzliche Säule, die nicht umlagefinanziert, sondern kapitalgedeckt ist. Doch was, wenn eine Finanzkrise (und DASS eine solche uns wieder heimsuchen wird, ist nicht die Frage, sondern das WANN) diese Rücklagen abwertet, just wenn sie gebraucht werden oder diese gleich ganz vernichtet? Wer haftet dann? Und wer versichert uns, dass nicht wieder nur ein Instrument dabei herauskommt wie weiland die Riester- oder Rürop-Rente, von denen überwiegend nur eine beteiligte Partei profitiert hat: Die Finanzmärkte?

Nicht zu vergessen, hier aber nur am Rande: Wer unser Rentensystem auf Gedeih und Verderb vom Wirtschaftswachstum abhängig macht – und das tut man über die Komponente der kapitalgedeckten Rente! -, macht es krisenanfällig, insbesondere für den Fall, dass die Weltgemeinschaft zum Schutz von Klima und Umwelt doch eines Tages aufnimmt, was die Wissenschaft bereits vor Jahrzehnten herausgefunden hat, nämlich dass Wachstum per se eine riesige Gefahr für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen darstellt. Und wir setzen für die Zukunft noch immer … genau darauf? Ernsthaft?

Dass es – den politischen Willen dazu vorausgesetzt – durchaus möglich ist, stabile Rentensysteme aufzubauen und Altersarmut in den Griff zu bekommen, zeigen Länder wie Österreich, Australien oder die Niederlande. Wer oder was hindert uns konkret *daran, solch erfolgreiche Modelle auch bei uns umzusetzen?

Die Antwort dürfte nicht schwer zu finden sein: Könnte es sein, dass da dieselben Kräfte am Werk sind, die der Ansicht sind, dass unsere Volkswirtschaft sich diesen Sozialstaat nicht mehr leisten kann?