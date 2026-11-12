Die Sendling-Perspektiven 2026 umfassen acht Beiträge,

die vom 05.08.2026 bis zum 31.12.2026 im werktäglichen LORA-Magazin gesendet werden.

Diese Reihe wird durch den Bezirksausschuss 6 Sendling gefördert.

Sendling ist ein altes, traditionsreiches Stadtviertel Münchens. Dort gibt es alte, oftmals denkmalgeschützte Häuser. Viele Wohnungsgenossenschaften prägen noch immer das Wohnviertel, in dem junge Familien, Studierende, Berufstätige sowie viele Seniorinnen und Senioren leben. Es ist also bunt gemischt. Aber die Gentrifizierung macht auch vor dem Sendling keinen Halt. Mit der Sendereihe „Sendling Perspektiven“ möchten wir von Radio LORA Euch das Viertel näherbringen.

Sendling-Perspektiven – Teil 6: Genossenschaftswohnblock

In unserer sechsten Folge von Sendling-Perspektiven nehmen wir Euch mit in einen alten Genossenschaftswohnblock vom Verein für Volkswohnen e.G. Im Stadtteil Obersendling steht eine über 100 Jahre alte Wohnanlage. Diese soll renoviert werden und es besteht auch ein Antrag auf Abriss der Seitenflügel.

Dagegen hat der Bezirksausschuss (BA) sich auf seiner August Sitzung ausgesprochen:

„Der BA würdigt zwar die Absicht der Genossenschaft unter Ausnutzung aller Reserven des Baurechts mehr Wohnraum zu schaffen. Dem gegenüber steht aber der Verlust von einfachen Wohnungen im untersten Preissegment, ebenso wie der von denkmalgeschützter Bausubstanz und grauer Energie. Kritisch zu sehen ist auch die Abholzung von geschützten Bäumen zur Unterbringung einer Tiefgarage. Der BA befürwortet daher eine einfache Modernisierung des Bestands – Ausbau des Dachraums – und lehnt den geplanten Teilabriss ab.“

Der Beschlussempfehlung wird mehrheitlich zugestimmt. Es gab aber auch eine Gegenstimme von Patrick Oehler von der FDP. Uns interessierte warum er dagegen gestimmt hat.



Martina Helbing war zur Ortsbegehung in der Fall-/Zechstraße und sprach mit Jörg, Katharina und David.

Magazinbeitrag vom 11.11.2026

Martina Helbing im Gespräch mit Jörg, Katharina und David, 15:12 min



Sendling-Perspektiven – Teil 5: Das Alten- und Service-Zentrum (ASZ)

Das Alten- und Service-Zentrum (ASZ) der Arbeiterwohlfahrt in Sendling bietet über 40 Kurse an, die Senior*innen dabei unterstützen, fit und aktiv zu bleiben. Außerdem gibt es einen Mittagstisch für 50 Menschen, für den es inzwischen eine lange Warteliste gibt. Kontakt:

Alten- und Service-Zentrum (ASZ) Sendling

Daiserstr. 37, 81371 München

Tel.: (089) 77 92 54

asz-sendling [ät] awo-muenchen.de

www.awo-muenchen.de Mail:

Seniorenvertretung.sendling [ät] t-online.de oder ulrichgammel[ät] gmail.com Foto: Martina Helbing

Wir sprachen mit Kai Weber (Foto lins), der das Altenservice-Zentrum seit 33 Jahren leitet und mit Ulrich Gammel (rechts) von der Sendlinger Seniorenvertretung. Ulrich Gammel berichtet über die Arbeit der Seniorenvertretung. Diese trifft sich viermal im Jahr im ASZ und bietet ebenfalls viermal jährlich eine Seniorensprechstunde an. Die Termine werden an der Infotafel des ASZ ausgehängt und sind im Programmheft des ASZ zu finden. Daneben gibt es einen „Kummerkasten“, in den Anfragen und Anliegen eingeworfen werden können.

Magazinbeitrag vom 04.11.2026

Interview mit Kai Weber und Ulrich Gammel, 14:40 min

Und hier das komplette Interview mit Kai Weber und Ulrich Gammel im ASZ:

Interview mit Kai Weber und Ulrich Gammel, 40:35 min

Sendling-Perspektiven – Teil 4: Kunst in Sendling

Wie vielfältig und lebendig ist die Kunstszene in Sendling? In der vierten Folge unserer Sendereihe „Sendling-Perspektiven“ machen wir uns auf den Weg, die Kunst und Kultur unseres Stadtteils zu entdecken.



Wir besuchen verschiedene Ateliers und begegnen Menschen, die das künstlerische Leben in Sendling mit viel Engagement und Kreativität gestalten. Dabei sprechen wir mit Tini Hesse, der Vorsitzenden des Bezirksausschusses, und mit Klaus Schenk, einem der Organisatoren von „Kunst in Sendling“. Foto: Klaus Schenk und ein Karten Ständer von Lisa Böll, Fotos privat



Vor der Kirche St. Korbinian trafen wir zufällig auf Gertraud Fassnacht, die KunstRaumSpaziergänge und Atelierführungen in Sendling organisiert und damit spannende Einblicke in die lokale Kunstszene ermöglicht.

Zum Abschluss sind wir in der Sendlinger Kulturschmiede zu Gast und sprechen dort mit Gerlinde Schermer-Rauwolf über Kunst und Kultur im Stadtteil.

Magazinbeitrag vom 21.10.2026

Interview mit Tini Hesse, Gertraud Fassnacht und Gerlinde Schermer-Rauwolf, 13:58 min

Sendling-Perspektiven – Teil 3: Großmarkthalle

Wie weiter mit der Großmarkthalle? Teil 1

Die Münchner Großmarkthalle ist marode und muss dringend renoviert oder neu gebaut werden. Nachdem Investoren, die das übernehmen sollten, aufgegeben haben, stellt sich nun die Frage: Soll sie am Standort bleiben?

Oder soll die Großmarkthalle an den Stadtrand verlegt werden, wie es der Stadtrat inzwischen plant um das riesige städtischen Grundstück für andere Zwecke zu nutzen. Wir haben mit Beschäftigten der Großmarkthalle und Anwohner*innen gesprochen. Am Anfang des Beitrag führt Roby von Gierke in die Geschichte der Großmarkthalle ein. Großmarkthalle von außen und Kräuterstände, Foto privat

Magazinbeitrag vom 39.09.2026

Interview mit Roby von Gierke, Beschäftigten und Anwohner*innen der Großmarkthalle, 12:20 min

Sendling Perspektiven – Teil 2: Gentrifizierung

In dem 2. Teil der Sendereihe „Sendling Perspektiven“ geht es um Gentrifizierung. Wir sprachen mit zwei Experten:

Christian Stupka , Gründungsmitglied der Wogeno und Mitglied des Vorstand der Stiftung „Daheim im Viertel“

, Gründungsmitglied der und Mitglied des Vorstand der sowie mit dem Mieterbeirats Mitglied Philip Fickel. Unser Kollege Robi von Gierke hat auch einige Sendlinger*innen befragt. Robi von Gierke, Philip Fickel, Foto privat

Magazinbeitrag vom 19.08.2026

Robi von Gierke im Gespräch mit Philip Fickel, 13:54 min

Sendling Perspektiven – Teil 1: Die Daiserstraße im Wandel der Zeit

Beginnen möchten wir mit einer einzigen Straße, die exemplarisch für den Wandel steht. Die Daiserstraße. Sie verläuft von der Lindwurmstraße hinauf zur Wackersbergerstraße. Wir von LORA – Robi von Gierke und Martina Helbing – sind mit Leo Brux, der seit vielen Jahren diese Straße „hobbyhistorisch“ erforscht, die Daiserstraße entlanggegangen. Sendling, Daiserstraße, Foto privat

Magazinbeitrag vom 05.08.2026