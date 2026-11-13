Schutz vor Partnerschaftsgewalt für TIN-Personen

– ein sicherer Ort für trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind

In dieser Sendung spricht Astrid Brundke mit Paula X., der Leiterin dieser neuen Münchner Schutzstelle TIN.

Gewalt in Partnerschaften und Familien ist in den letzten Jahren stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Davon zeugt auch das – neue Gewaltschutzgesetz, das der Bundestag im Mai 2026 beschlossen hat. Es bietet von Gewalt Betroffenen deutlich mehr Schutz als bisher. Weniger bekannt und zum Teil auch tabuisiert ist, dass dieses Thema auch in queeren Beziehungen eine Rolle spielen kann. Bisher gibt es dazu wenig Forschung und auch Hilfs- und Unterstützungsangebote für Betroffene sind rar. Paula X. wird uns von ihren Erfahrungen aus der Arbeit mit den speziellen Problemen dieser Personengruppe berichten.

– eine Sendung der Interkulturellen Stiftung Kolibri:

am Dienstag, den 17. November um 19:00 Uhr auf LORA München