ver.di Frauen: Gewalt gegen Frauen und nonbinäre Menschen

13. November 2026 aurelia Alles zum Nachhören, Frauen, LGBTQIA*, Gleichberechtigung 0

Von links nach rechts: Sandra, Holga, Tina und Walburga, Foto privat
Von links nach rechts: Sandra, Holga, Tina und Walburga, Foto privat

Im November 2026 finden in München zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rund um den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* am 25.11.2026 statt. Auch wir greifen das Thema auf. Mit einem Schwerpunkt auf den besonderen Gewalterfahrungen von Sexarbeiterinnen und trans Personen sowie auf Schutz- und Präventionsmodellen diskutieren wir mit den Aktivistinnen.

Im Studio dabei (siehe Foto):

  • Sandra Kasunic von ver.di
  • Holga
  • Tina
  • Walburga

Telefonisch zugeschaltet:

  • Ruby Rebelde

Beitrag zum Nachhören:

Gewalt gegen Frauen und nonbinäre Menschen, 52:47 min

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