ver.di Frauen: Gewalt gegen Frauen und nonbinäre Menschen

Im November 2026 finden in München zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rund um den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* am 25.11.2026 statt. Auch wir greifen das Thema auf. Mit einem Schwerpunkt auf den besonderen Gewalterfahrungen von Sexarbeiterinnen und trans Personen sowie auf Schutz- und Präventionsmodellen diskutieren wir mit den Aktivistinnen.

Im Studio dabei (siehe Foto):

Sandra Kasunic von ver.di

von ver.di Holga

Tina

Walburga

Telefonisch zugeschaltet:

Ruby Rebelde

Beitrag zum Nachhören: