ver.di Frauen: Gewalt gegen Frauen und nonbinäre Menschen

Im November 2026 finden in München zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rund um den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* am 25.11.2026 statt. Auch wir greifen das Thema auf. Mit einem Schwerpunkt auf den besonderen Gewalterfahrungen von Sexarbeiterinnen und trans Personen sowie auf Schutz- und Präventionsmodellen diskutieren wir mit den Aktivistinnen.
Im Studio dabei (siehe Foto):
- Sandra Kasunic von ver.di
- Holga
- Tina
- Walburga
Telefonisch zugeschaltet:
- Ruby Rebelde
Beitrag zum Nachhören:
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