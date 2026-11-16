Ankündigung: PRO FAMILIA JOURNAL am 18.11.2026 um 20:00 Uhr

Für Frauen, die sich in ihrer Lebensplanung eigene Kinder wünschen und dies frühzeitig wissen, bietet die Medizin mittlerweile die Möglichkeit des sogenannten „Social Freezing“ – der vorsorglichen Konservierung von Eizellen.

Doch stellt sich die Frage: Geht es dabei tatsächlich darum, unterschiedliche Lebenswünsche und berufliche wie private Vorstellungen miteinander zu vereinbaren? Warum legen manche Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen diesen Schritt nahe? Und welche gesellschaftlichen und sozialen Faktoren spielen dabei eine Rolle?

In unserer Sendung kommen Frauen zu Wort, die sich mit dem Thema Social Freezing auseinandergesetzt haben. Ergänzt werden ihre Perspektiven durch Einschätzungen von Prof. Dr. med. Nina Rogenhofer, Leiterin des Hormon- und Kinderwunschzentrums der LMU, sowie Adrienn Schneider, Psychologin und zertifizierte Kinderwunschberaterin (BKiD).



PRO FAMILIA JOURNAL am 18.11.2026 um 20:00 Uhr auf www.lora924.de