Die Reihe „In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs“ umfasst acht Beiträge, die von Mitte Oktober bis Ende November 2026 in lockerer Reihenfolge im Rahmen des LORA Magazins (Mo-Fr von 18 bis 19 Uhr) gesendet werden.
Diese Reihe wird durch den Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg gefördert.
Die Sendereihe möchte den Hörerinnen und Hörern einen Einblick geben in einen Bezirk Münchens, in dem mittlerweile über 100.000 Menschen leben, und der der drittgrößte Bezirk in München ist. In Neuhausen-Nymphenburg wird Vielfalt gelebt, und was es da so alles gibt, und wer oder was da alles dazugehört, das wollen die Beiträge der Reihe „In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs“ aufzeigen.
Hinweis: Diese Seite ändert sich und wächst mit den hinzukommenden Beiträgen.
Im Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 6: Spielerische Freizeitgestaltung
So verschieden die Menschen im Bezirk auch sind, so verschieden die Wurzeln der Menschen sind, die hier leben, so stark ist oft auch der Zusammenhalt untereinander. Das sieht man auch an den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die hier im Bezirk für Jung und Alt geboten werden.
Da gibt es eine Aktion in der Hanebergstraße in Gern, die das Spielen auf der Straße, so wie es in früheren Zeiten noch üblich gewesen ist, wieder ermöglicht. Zumindest einmal im Monat, am letzten Donnerstag-Nachmittag in den Monaten April bis September. Bei dieser Aktion „Heute gehört die Straße uns“ beteiligen sich alle Anrainer (Vereine, Kindergärten, Oase Neuhausen, FT Gern, …) und Anwohner
Bei dieser Aktion habe ich (Ende Juli) Gerhard Knecht und Charlotte Büchlmann getroffen. Beide kümmern sich um die Mobilen Projekte der Spiellandschaft Stadt e.V., Charlotte kümmert dazu noch um die Kundeninformation, Gerhard ist seit vielen Jahren auch der Vorstand des Vereins.
In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 5: Deutschlands erste Kriminalbühne
Das Blutenburg – Theater in der Blutenburgstraße 35 in Neuhausen wurde 1983 eröffnet und ist Deutschlands erste Kriminalbühne.
Dort werden ausschließlich Kriminalstücke gespielt. Was einem im Theater erwartet, was zum Alltag im Theater dazugehört, wie man die Corona-Krise überstanden hat, und ein wenig zur Vorgeschichte des Theaterhauses, das erzählt uns Melanie Kisslinger. Sie leitet seit Oktober 2023 das Blutenburg – Theater, ist aber schon seit mehr als 20 Jahren dort aktiv dabei.
In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 4: Zweitältestes Kino in München
Das Neue Maxim Kino in der Landshuter Allee 33 in Neuhausen ist nach den Museum Lichtspielen das zweitälteste Kino in München. Hier laufen zwar nicht unbedingt die „Blockbuster“ – Filme, sondern … ja was es da alles Kulturelles und Informatives zu sehen und hören gibt, erzählt uns Natalie Papapetrou, die Leiterin des Filmtheaters Neues Maxim.
In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 3: Kulturelles
In dieser Folge geht es um die kulturelle Vielfalt, die im Bezirk Nymphenburg-Neuhausen angeboten wird.
Was für Möglichkeiten hat man denn hier, wenn man sich vergnügen will oder wenn man kulturelle Unterhaltung sucht?
Welche Einrichtungen gibt es hier für die Besucher, welche für die Künstler selber?
Antworten darauf gibt uns Anna Lena Mühlhäuser, sie ist zweite stellvertretende Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg (BA9) Mitglied im Unterausschuss Kultur und Vereinsbeauftragte im Bezirk. .
(Das Bild zum Teil 3 ist das Titelfoto)
In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 2: Aktuelles
Wie leben die vielen Menschen miteinander, was gibt es alles in Neuhausen-Nymphenburg. Wo liegen aktuelle Probleme, was läuft gut, was kommt als Nächstes auf uns zu? An wen kann man sich wenden, wenn man Probleme hat?
Antworten darauf gibt uns Leonie Lobinger, sie ist die Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg (BA9).
In Neuhausen-Nymphenburg unterwegs – Teil 1: Geschichtlicher Überblick
Seit wann ungefähr gibt es schon Neuhausen, Nymphenburg oder Gern? Und was ist da alles passiert? Einen kleinen geschichtlichen Überblick gibt uns Franz Schröther von der Geschichtswerkstatt Neuhausen e.V. Er ist in Neuhausen aufgewachsen, hat hier gearbeitet und gelebt und kennt daher so manche Hintergrund-Geschichte aus Neuhausen, Nymphenburg und Gern.
Dass im Blutenburg-Theater seit 1983 ausschließlich Kriminalstücke laufen, war uns neu. Eine eigene Krimibühne mitten in Neuhausen hätten wir dort nicht vermutet. Welche Station im Bezirk kommt in den nächsten Folgen der Reihe noch dran?
Geplant ist noch ein Gespräch mit Mitgliedern des Bayerischen Roten Kreuz. Da haben ja ein Bereitschaftsheim in der Schulstraße nahe dem Rotkreuzplatz, Da warte ich noch auf die Rückmeldung. Lasst euch überraschen, was noch kommt in den nächsten beiden Wochen.