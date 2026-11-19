Heute starten wir mit unserer kleinen Reihe über das Südliche Bahnhofsviertel und schauen als erstes auf die Careteria in der Goethestraße 24.



Multikulturell, lebendig, laut – so könnte man das Südliche Bahnhofsviertel beschreiben. Und genau diese Vielfalt macht das Viertel aus. Mittendrin gibt es seit zwei Jahren mit der Careteria einen offenen Ort für alle, die miteinander ins Gespräch kommen wollen. Wie das funktioniert, weiß Angelique Mai Linh Vo, stellvertretende Leiterin der Careteria.

Wer jetzt neugierig geworden ist und die Careteria kennenlernen will. LORA München veranstaltet am 1. Dezember 2026 in der Careteria die Podiumsdiskussion „Zukunft Südliches Bahnhofsviertel – Welche Weichen müssen wir heute für ein lebenswertes Quartier von morgen stellen?“



Das südliche Bahnhofsviertel ist im Wandel. Davon zeugen allein schon die vielen Baustellen sowie die fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen Büro- und Gewerbekomplexe. Droht das einzigartige multikulturelle Miteinander im Viertel durch Gentrifizierungsprozesse verloren zu gehen? Wie kann verhindert werden, dass alteingesessenes (Klein)-Gewerbe verdrängt wird, wie kann bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen werden und wie können Freiräume ohne Konsumzwang entstehen?



Darüber diskutieren wir mit:

– Arne Lorz, Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München

– Sibylle Stöhr, planungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste im Münchner Stadtrat

– Jennifer Becker, Thea KulturKlub, engagiert im Verein Südliches Bahnhofsviertel e.V.

– Tim Yilmaz, Mariposa Boxing Club

– Beate Bidjanbeg, Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt



Moderation: Saman Naeini, LORA München 92.4



Ort: Careteria, Goethestraße 24, 80336 München

Zeit: 01.12.2026

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: frei

Veranstalter: LORA München 92.4