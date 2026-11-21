In den Politischen Liedern am Donnerstag um 16 Uhr wird es um den Urheberschutz des Bertolt Brecht gehen. Er starb am 14. August 1956 in Ost-Berlin. Nach Paragraf 64 des bundesdeutschen Urheberrechtsgesetzes erlischt der Schutz siebzig Jahre nach dem Tod der Urheber*innen, gerechnet ab dem Ende des Todesjahres. Alle Werke, bei denen Brecht alleiniger Urheber ist, werden damit zum 1. Januar 2027 gemeinfrei.

Weil Brecht als Womanizer galt und gilt, werden in dieser Sendung ausschließlich Frauen Lieder mit den Texten von ihm singen. Dabei sind: Lotte Lenya, Hildegard Knef, Therese Giehse, Nina Hagen, Ute Lemper, Gina Pietsch, Anne Sofie von Otter, Marianne Faithfull, Gisela May, Angela Winkler, Katharina Thalbach, Andreja Schneider und Milva.

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