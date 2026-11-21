Nach Angaben des Bündnisses „Nein zur Wehrpflicht München“ nahmen am fünften Schulstreik wieder tausende Menschen teil. Der Streik startete am 20. November um 10 Uhr am Giesinger Bahnhof. Dort fanden die ersten Reden statt. Wir hören als erstes Leonie Spet vom Bündnis „Nein zur Wehrpflicht München“.

Beim Abschlusskonzert der Musikerin Gündalein am Ende des Schulstreiks gegen die Wehrpflicht seien mehrere Teilnehmende durch die Polizei gezwungen worden ihre Personalien abzugeben, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Bündnisses. Unter ihnen war auch Leonie Spet, die darin mitteilte, dass eine Anzeige gegen sie geprüft werde aufgrund der Parole „Krieg, Krise, Inflation – Friedrich Merz du Hundesohn“.

Zur Unterstützung der Streikenden war die linke Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke gekommen und auch Stadtrat Arif Haidary von der Frakion Die Linke war da.

Ihr habt es gehört, auch LORA ist von den städtischen Kürzungen betroffen bzw. soll der Zuschuss des Münchner Sozialreferats in Höhe von 70.000 Euro gleich ganz gestrichen werden.

Als nächstes hören wir vom Giesinger Bahnhof einen satirischen Beitrag von einem Vertreter von „Nein zur Wehrpflicht München“. Da viele Politker*innen keinen Spaß verstehen, ist es heutzutage wichtig, extra darauf hinzuweisen.

Zum Schluss hören wir noch Kerem Schamberger, der für die Hilfsorganisation Medico International arbeitet. Er fordert das Ende des Rüstungswahns und massive Investitionen in die Sozialsysteme.