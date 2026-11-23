Im vierten Teil unserer Reihe über das Südliche Bahnhofsviertel schauen wir auf grüne Oasen wie den Nußbaumpark oder auf den umgestalteten St. Pauls-Platz.

Wer in München am Hauptbahnhof aussteigt und Richtung Süden läuft, landet mitten im Trubel: Hupende Autos, dichter Verkehr, hektisches Treiben. Doch nur ein paar Schritte weiter gibt es sie, kleine Oasen der Ruhe, wie den Nußbaumpark oder das Areal rund um den St.-Pauls-Platz. Das aber reicht vielen Anwohner*innen nicht, sie wünschen sich mehr Platz zum Leben und weniger Autolärm vor der Haustür. Darüber haben wir mit Beate Bidjanbeg vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt gesprochen.

Und hier ist noch ein Veranstaltungstipp, bei dem auch Beate Bidjanbeg zu sehen und zu hören sein wird: LORA München veranstaltet am 1. Dezember 2026 in der Careteria die Podiumsdiskussion „Zukunft Südliches Bahnhofsviertel – Welche Weichen müssen wir heute für ein lebenswertes Quartier von morgen stellen?“

Das südliche Bahnhofsviertel ist im Wandel. Davon zeugen allein schon die vielen Baustellen sowie die fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen Büro- und Gewerbekomplexe. Droht das einzigartige multikulturelle Miteinander im Viertel durch Gentrifizierungsprozesse verloren zu gehen? Wie kann verhindert werden, dass alteingesessenes (Klein)-Gewerbe verdrängt wird, wie kann bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen werden und wie können Freiräume ohne Konsumzwang entstehen?

Darüber diskutieren wir mit:

– Arne Lorz, Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München

– Sibylle Stöhr, planungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste im Münchner Stadtrat

– Jennifer Becker, Thea KulturKlub, engagiert im Verein Südliches Bahnhofsviertel e.V.

– Tim Yilmaz, Mariposa Boxing Club

– Beate Bidjanbeg, Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Moderation: Saman Naeini, LORA München 92.4

Ort: Careteria, Goethestraße 24, 80336 München

Zeit: 01.12.2026

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: frei

Veranstalter: LORA München 92.4