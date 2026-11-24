Leider sind all unsere Sorgen größer geworden.



Die Stadt München streicht die Förderung des Community Radios LORA München in voller Höhe: 70.000 Euro pro Jahr fallen weg.

Der Sendebetrieb ist in Gefahr

Macht mit und unterstützt euer Radio LORA München das politisch unabhängige und nicht kommerzielle, alternative Bürgerradio mit den Schwerpunkten Soziales, Lokales, Ökologie, Eine Welt und multikulturelles Miteinander.

Weiterhin ist es unsere Aufgabe, Geld zu besorgen, denn um unabhängig senden zu können, benötigen wir weiterhin Deine/Eure Unterstützung. Je mehr Spenden unser Projekt im Aktionszeitraum generiert, desto mehr Geld erhalten wir aus dem Aktionstopf.

Am Sonntag, 29.11.2026, 09:00 – 23:59 Uhr bitte hier klicken

„Beim Spendenmarathon wird das Budget anteilig verteilt – sammelt unser Projekt z. B. 10 % der gesamten Spendensumme (50.000 €) der Aktion, bekommen wir auch 10 % aus dem Fördertopf.“

Bitte spendet und teilt diese Nachricht mit Freunden und Bekannten – LORA braucht eure Hilfe! Danke.



Danke und schöne, hoffentlich noch ein paar schöne vorweihnachtliche Tage wünschen wir euch mit gutem Radioempfang.