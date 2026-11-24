In der zehnten Sendung „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel – Solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir vier Themen vorbereitet.

Wir stellen den Weltladen München in Haidhausen vor, dann wollen wir wissen, warum nur noch so wenige Altkleidercontainer in der Stadt stehen, wir sprechen über die Stiftung Manager ohne Grenzen

und wir waren auf einer Pressekonferenz der Welthungerhilfe, auf der der Zusammenhang von Hunger, Krieg und Frieden beleuchtet wurde.