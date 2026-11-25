Hier der zweite Beitrag über den Schulstreik am 20. November, der in München vom Giesinger Bahnhof startete. Nach Angaben des Bündnisses „Nein zur Wehrpflicht München“ nahmen am fünften Schulstreik wieder tausende Menschen teil, bundesweit seien es über 50.000 gewesen.

Einer der Redner am Giesinger Bahnhofsplatz war Leon von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Leonie Spet, Pressesprecherin vom Bündnis „Nein zur Wehrpflicht München“, verwendete in ihrer Rede die Parole „Krieg, Krise, Inflation – Friedrich Merz du Hundesohn“. Nach dem Schulstreik teilte sie in einer schriftlichen Stellungnahme des Bündnisses „Nein zur Wehrpflicht München“ mit, dass die Polizei deswegen eine Anzeige gegen sie prüfe.

Wir konnten allerdings nur vor ihrer Rede kurz mit ihr sprechen.

Als letztes hören wir David und Linus vom Campus di Monaco und von der Montessori Schule Olympiapark. Sie sagen: „Macht kaputt, was euch kaputt macht und lasst es uns neu zusammensetzen.“