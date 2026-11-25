Das südliche Bahnhofsviertel ist im Wandel. Davon zeugen allein schon die vielen Baustellen sowie die fertiggestellten oder noch im Bau befindlichen Büro- und Gewerbekomplexe. Die Frage ist: Droht das einzigartige multikulturelle Miteinander im Viertel durch Gentrifizierungsprozesse verloren zu gehen? Wie kann verhindert werden, dass alteingesessenes (Klein)-Gewerbe verdrängt wird, wie kann bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen werden und wie können Freiräume ohne Konsumzwang entstehen?



Über die Entwicklung des Südlichen Bahnhofsviertels sprechen wir in der kommenden Stunde mit Angelique Mai Linh Vo, stellvertretende Leiterin der Careteria, das ist ein offener Raum für Kunst, Kultur und Teilhabe, mit Tim Yilmaz vom Mariposa Boxing Club, mit Stephanie Olbrich, Geschäftsführerin der interkulturelle Begegnungsstätte Edeltraud, die Deutschkurse mit einem Kultur- und Freizeitprogramm verbindet und wir sprechen mit Beate Bidjanbeg vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.



LORA-Podiumsdiskussion am 1. Dezember: Zukunft Südliches Bahnhofsviertel – Welche Weichen müssen wir heute für ein lebenswertes Quartier von morgen stellen?



Darüber diskutiereb wir in der Careteria mit:

Arne Lorz, Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München

Sibylle Stöhr, planungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste im Münchner Stadtrat

Jennifer Becker, Thea Kulturclub, engagiert im Verein Südliches Bahnhofsviertel e.V.

Tim Yilmaz, Mariposa Boxing Club



Beate Bidjanbeg, Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Moderation: Saman Naeini, LORA München 92.4



Ort: Careteria, Goethestraße 24, 80336 München

Zeit: 01.12.2026

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: frei

Veranstalter: LORA München 92.4