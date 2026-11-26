Care verstehen wir alle und

Selfcare?: Für manche Religion, für andere Feindbild. T. betreibt, abgeschottet von der Welt, radikale Selbstfürsorge, bis ihr auch das zu viel wird. Eine weibliche Rebellion als furioser Monolog gegen die Leistungsgesellschaft. Ein Theaterstück für alle, die sich im Spannungsfeld zwischen Selbstausbeutung und übertriebener Achtsamkeit befinden.

Premiere ist am Freitag, den 27.11. um 20 Uhr im HochX, Entenbachstraße 37 , am Samstag gibt es nochmal die Gelegenheit, diesen unterhaltsamen Abend über die Strategien einer Frau, sich vom Leben nicht überwältigen zu lassen, zu genießen. Und auch im nächsten Jahr am 28.1. in der Lach- und Schieß können wir in München vielleicht ein bisschen über uns selbst lachen.

Beitrag von Beate Stoelzel

Weitere Infos auf der Website des HochX