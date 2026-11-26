GEMEINSAM GEGEN KÜRZUNGEN IM SOZIALEN

Kundgebung am Orleansplatz (Ostbahnhof)

Montag, 30. November 2026, um 17:30 Uhr

München plant massive Einsparungen im Sozialbereich: Ab dem 1. Januar 2028 sollen jährlich 41 Millionen Euro eingespart werden. Als Gründe nennt die Stadt steigende Kosten für soziale Projekte und die angespannte Finanzlage. Auch Radio LORA ist von den geplanten Einsparungen betroffen – das Fortbestehen unseres freien Radios steht damit erheblich unter Druck.

Bitte kommt alle zur Kundgebung!

Gemeinsam wollen wir ein Zeichen setzen und deutlich machen,

dass soziale Einrichtungen und die Menschen,

die dort täglich wichtige Arbeit leisten, unsere Unterstützung brauchen.