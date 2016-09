In der heutigen Sendung steht die Isar als städtischer Erholungsraum im Mittelpunkt. Erst erzählen wir euch ein paar interessante Dinge zur Isar. Danach hört ihr ein Interview, dass wir mit Sina Weber vom Verein Isarlust geführt haben.

Außerdem haben wir Leute in der Stadt und an der Isar zur bevorstehenden Badesaison befragt. Am Schluss geben wir noch ein paar Bücherempfehlungen und Freizeittipps für Juni.

Eine Sendung von Cooles Radio, der Radio-Gruppe der Mathilde-Eller-Schule. Es ist eine Sendung von Jugendlichen mit Handicaps für Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Handicaps.

Cooles Radio wird gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und Netzwerk Interaktiv, www.kooperationsprojekte-muc.de.